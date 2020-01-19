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  4. Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye ‘Korsan Devlet’ Suçlaması

Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye ‘Korsan Devlet’ Suçlaması

19.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Türkiye’yi ‘korsan devlet’ olarak niteleyerek Ankara’nın Kıbrıs çevresindeki doğal gaz sondaj çalışmalarını gerekçe gösterek uluslararası hukuku reddettiğini iddia etti

Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye ‘Korsan Devlet’ Suçlaması

Güney Kıbrıs Türkiye’yi ‘korsan devlet’ olarak niteleyerek Ankara’nın uluslararası hukuku reddettiğini iddia etti.

Güney Kıbrıs Türkiye’nin şimdi de İtalya’dan Eni ve Fransa’dan Total şirketlerine sondaj için izin verilen bölgelerde sondaj yapmaya çalıştığını kaydetti.

Bu, Türkiye’nin Temmuz ayından bu yana dördüncü sondaj çabası olacak.

Aynı zamanda bu Türkiye’nin Eni ve Total’a sağlanan ikinci izin bölgesinde sondaj çalışması yürüteceği anlamına geliyor.

Güney Kıbrıs Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin bu yöndeki çağrılarını provakatif bir şekilde reddettiğini de kaydediyor.

Avrupa Birliği Kıbrıs kıyılarında yasa dışı olarak sondaj çalışmalarına katılcak kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması mekanizmasını da devreye sokmuş durumda.

Türkiye ada çevresinde Kuzey Kıbrıs’la vardığı anlaşma çerçevesinde sondaj çalışması yaptığını, kendi ve Kuzey Kıbrıs’ın hakkını koruduğunu kaydediyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs Türkleri’nin de Kıbrıs Rumları kadar ada çevresindeki doğal gaz konusunda hakları olduğunu kaydetti ve Ankara’nın Kıbrıslı Türkler’in haklarını koruyacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini kaydetti.

Aksoy, Avrupa Birliği’ni çifte standart uygulamakla da suçladı ve Kıbrıslı Türkler’in doğal gaz paylaşımı konusundaki teklifinin hala yürürlükte olduğunu belirtti.

Rum yönetimi Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle imzaladığı anlaşmayı yasa dışı olarak niteliyor.

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