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Güney Kore, ABD birlikleri için ödemeyi arttırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Güney Kore, ülkedeki ABD birliklerine daha fazla ödeme yapmak üzere anlaşma imzaladı.Güney Koreli ve ABD’li yetkililer arasında ülkede bulunan ABD askerlerinin finansmanının arttırılması için kısa dönemli bir anlaşma imzalandı.

Güney Kore, ülkedeki ABD birliklerine daha fazla ödeme yapmak üzere anlaşma imzaladı.
Güney Koreli ve ABD’li yetkililer arasında ülkede bulunan ABD askerlerinin finansmanının arttırılması için kısa dönemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın bir yıllık süreyi kapsadığı belirtildi.
ABD’nin Güney Kore’de 28 bin 500 askeri bulunuyor. ABD askeri varlığının Güney Kore’ye maliyeti beş yılda bir yapılan anlaşmalarla düzenleniyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2018’de yaptığı açıklamada, ABD’nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin oldukça yüksek olduğunu ve bunun çoğunluğunun ABD tarafından karşılandığını belirterek, iki ülke arasındaki tatbikatların askıya alınacağını ifade etmişti.

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