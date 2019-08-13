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Güney Kore, Aden Körfezi’ne 300 ilave asker gönderiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Güney Kore, Somali kıyılarındaki Aden Körfezi’ne 300 ilave asker gönderme kararı aldı.

Güney Kore, Somali kıyılarındaki Aden Körfezi’ne 300 ilave asker gönderme kararı aldı. Seul’un bu hamlesi, yerel basın tarafından ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran’a karşı kurulmaya çalışılan uluslararası koalisyona Güney Kore’nin de katılmasına ilişkin bir hamle olarak değerlendirildi.
Güney Kore’nin Cheonghae Birliğine bağlı 30’uncu tümeni bugün altı ay boyunca Somali kıyılarında korsanlıkla mücadele görevi için Aden Körfezi’ne gönderildi. Eylül ayında göreve başlayacak olan 300 asker, 2009’dan beri Aden Körfezi’nde bulunan Güney Kore’nin birliğine katılacak. Ancak yerel medya gönderilen askerlerin Hürmüz Boğazı’nda ABD tarafından oluşturulmaya çalışılan uluslararası koalisyona katılacağını iddia etti.
ABD, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan stratejik su yolu olan Hürmüz Boğazı’nı güvence altına almak için koalisyon kurma kararı aldı. ABD hükumeti geçtiğimiz haftalarda Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere’nin koalisyona katılmaları için çağrıda bulunmuştu.
Öte yandan Mayıs’tan bu yana Hürmüz Boğazı’nda birkaç ticari tanker saldırıya uğradı. ABD ve müttefikleri, İran’ı olaylardan sorumlu tuttu. İran hükumeti ise iddiaları reddetti. Gerginlik, Washington’un uçak gemisi, Patriot füzeleri, B-52 bombardıman uçakları, F-15 savaş uçakları ve USS Mason muhribini bölgede konuşlandırılması ile zirveye çıktı.

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