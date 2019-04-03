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Güney Kore Askerden Arındırılmış Bölge'ye çıkan yolları açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Güney ve Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye çıkan yürüyüş yolları kullanıma açılacak

Güney Kore, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) çıkan üç yürüyüş yolunu kamunun kullanımına açacağını açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Seul yönetimi sınır kasabaları Goseong, Cheorwon ve Paju'daki üç yürüyüş yolunu, "DMZ Barış Patikaları" adıyla kamunun kullanımına açacağını duyurdu.

Haberde, daha önce güvenlik gerekçeleriyle sivillerin kullanımına kapalı patikaların halka açılmasının amacının, vatandaşların "Koreler arası barış çabaları kapsamında Kore Yarımadası'nda güvenliğin ve huzurun sağlanması için atılan adımların sonuçlarını deneyimleme fırsatı bulması olduğu" belirtildi.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında geçen yıl 19 Eylül'de varılan anlaşma kapsamında bölgede gerilimi azaltmaya yönelik önlemler alınmıştı. DMZ çevresindeki nöbet noktaları karşılıklı olarak kaldırılmış ve Kore Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin kalıntılarının toprak altından çıkarılması için ortak kazı çalışmaları yürütülmüştü.

250 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki DMZ, dünyanın en yoğun korunan sınır hatlarından biri durumda bulunuyor. 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nın ardından ikiye bölünen yarımadadaki ateşkes hali devam ediyor.

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Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) Güney Kore Kuzey Kore patika yürüyüş yolu

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