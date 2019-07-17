Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi.

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev’in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere ülkeye gelen Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon’u Manas Uluslararası Havaalanı’nda törenle karşıladığı bildirildi. Güney Kore Başbakanı’nın 17-19 Temmuz tarihleri arasında Bişkek’te bulunacağı aktarılan açıklamada, Lee Nak-Yeon’un başkent Bişkek’te 50’den fazla Koreli iş adamının katılımıyla gerçekleştirilecek iki Kırgızistan-Kore İş Forumu ve birçok ikili toplantıya katılacağı ifade edildi. Lee Nak-Yeon’un Bişkek ziyareti kapsamında ayrıca, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile ikili görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon’un Kırgızistan ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı kaydedildi.