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Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi.Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev’in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere ülkeye gelen Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon’u Manas Uluslararası Havaalanı’nda törenle karşıladığı bildirildi.

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi.
Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev’in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere ülkeye gelen Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon’u Manas Uluslararası Havaalanı’nda törenle karşıladığı bildirildi. Güney Kore Başbakanı’nın 17-19 Temmuz tarihleri arasında Bişkek’te bulunacağı aktarılan açıklamada, Lee Nak-Yeon’un başkent Bişkek’te 50’den fazla Koreli iş adamının katılımıyla gerçekleştirilecek iki Kırgızistan-Kore İş Forumu ve birçok ikili toplantıya katılacağı ifade edildi. Lee Nak-Yeon’un Bişkek ziyareti kapsamında ayrıca, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile ikili görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon’un Kırgızistan ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında anlaşmaların imzalanacağı kaydedildi.

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da

Güney Kore Başbakanı Kırgızistan’da
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