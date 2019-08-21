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Güney Kore, Çin ve Japonya’dan kritik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Güney Kore, Japonya ve Çin dışişleri bakanları, Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi.

Güney Kore, Japonya ve Çin dışişleri bakanları, Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Üç bakan da bölgedeki refah için ‘üçlü işbirliği’ mesajı verdi.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bugün Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Kore Yarımadası’nda barış süreci ve uluslararası serbest ticaret gibi bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, liderler ülkeleri arasında üçlü bir işbirliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldı.
Görüşmeyi değerlendiren Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, "Üç ülke arasındaki iş birliği ikili ilişkilerden etkilenmeden ilerlemeli. Bu, Kore Yarımadası’nda barışa ve serbest ticaretin güçlendirilmesine katkı sağlar" açıklamasında bulundu. Güney Kore, Japonya ve Çin’nin bölgedeki refah için adil ve serbest ticaret hedefine sadık kalınmasını umduğunu belirten Kang, “tek taraflı ve keyfi” ticari düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Ülkeler arasındaki sorunlarını diyalog ve iş birliği yoluyla yapıcı şekilde ele alınmasının gerekliliğine değinen Çin Dışişleri Bakanı Wang ise, üç ülke arasındaki iş birliğinin küresel kalkınmaya katkıda bulunduğunu söyledi. Wang, ikili ilişkilerdeki sorunların üçlü iş birliğini etkilememesi temennisini dile getirdi.
Japonya Dışişleri Bakanı Kono ise ikili ilişkilerde karşılaşılan zorluklara atıfta bulunarak, "Buna rağmen üçlü iş birliğini sürdürmeliyiz" dedi. Kono, ayrıca Çin ile Güney Kore’yi Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların tam uygulanması için işbirliğine çağırdı.
Üç ülkenin, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek bir üçlü zirve için birlikte çalışma ve bölgesel serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda anlaştığı öğrenildi.

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