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Güney Kore’de 4 metrekarelik yaşamlar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Güney Kore genellikle kapsayıcı kültürüyle, göz kamaştıran gökdelenleriyle, lezzetli yiyecekleriyle ve gelişmiş teknolojisiyle bilinir. Ancak Güney Koreli fotoğrafçı Sim Kyu-Dong, Güney Kore’nin bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor.

Güney Kore’de 4 metrekarelik yaşamlar

Güney Kore genellikle kapsayıcı kültürüyle, göz kamaştıran gökdelenleriyle, lezzetli yiyecekleriyle ve gelişmiş teknolojisiyle bilinir. Ancak Güney Koreli fotoğrafçı Sim Kyu-Dong, Güney Kore’nin bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor.

Güney Kore’de yoksul insanların yaşadığı küçük ve ucuz evlere Goshiwon adı veriliyor. Bu evler sokakta yaşamak zorunda olan, zihinsel veya fiziksel sorunlarla uğraşan insanlar için de yuva olarak hizmet ediyor. Böyle durumlar için Goshiwon adı verilen bu evler bir umutsuzluk değil; aksine umut ışığı.

Güney Koreli fotoğrafçı Sim Kyu-Dong, Brightside’la yaptığı röportajda Goshiwon’daki yaşamları anlattı.

Goshiwon’lar başlangıçta çeşitli sınavlara hazırlanan insanlar için inşa edildi

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Kyu-Dong Goshiwon’ları “Yalnızca uyumak ve çalışmak için yapılmış küçük odalar” sözleriyle tanımladı. Ancak bu yapılar, son yıllarda düşük bütçelerle yaşamak zorunda olan insanların da tercihi. Seul’de depositoların oldukça yüksek olduğunu söyleyen Kyu-Dong, “Küçük bir stüdyo daire kiralayacak olsanız bile çok yüksek tutarlarda deposito ve kira ödemeniz gerekiyor. Çok parası olmayan insanlar bu nedenlerle bir süreliğine Goshiwon’da yaşamak istiyor” diyor.

Burada yaşamanın avantajları ve dezavantajları var

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Goshiwon’daki odalarda genellikle bir yatak, bir masa ve bir dolap bulunuyor. Geri kalan her şey ise ortak paylaşımlı kullanılıyor. Çok küçük yataklarda uyumak oldukça zahmetli. Goshiwon’da kapıyı kapatıp odada tek kalınsa bilei insanın kendini yalnız hissetmesi güç. Yan odalardan veya koridordan gelen gürültülerden kaçmak neredeyse imkansız. Kendisi de bir zamanlar Goshiwon’da kalmış olan fotoğrafçı Kyu-Dong, “Goshiwon’da yaşadığım ilk zamanlar beklediğimden iyiydi. Birkaç parça eşya ile küçük bir odada basit bir yaşam sürebildim. Minimalist yaşamın cazibesini hissettiğim bir yerdi” sözleriyle kendi tecrübesini aktardı.

Goshiwon iyi bir başlangıç

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Seul’deki yüksek kiralı evlere bir alternatif olarak Goshiwon’un doğdunu söyleyen Kyu-Dong, eğer Goshiwon olmasaydı kendi şehrinden kalkıp Seul’e gelemeyeceğini söylüyor. Bu nedenle Goshiwon’da çok sayıda kendi ayakları üzerinde durmak için ilk adımlarını atan genç insanların kaldığını söyleyen Kyu-Dong, Goshiwon’un para biriktirmek için de iyi bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Her oda için fiyatlar değişiyor

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Oda fiyatları ise sunulan hizmetin kalitesine göre değişiyor. Kyu-Dong’un fotoğraflarındaki Goshiwon, 200 dolar fiyatla en ucuzlarından biri. Sunulan hizmet arttıkça fiyatlar 500 dolara dek çıkıyor. İçinde banyosu olan odalar ise çok daha pahalı. Pencereli odalar, penceresizlere göre de daha pahalı. Odalardaki pencerenin dışarıya ve koridora bakıp bakmadığına göre de fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor.

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