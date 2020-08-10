Güney Kore’de 4 metrekarelik yaşamlar

Kyu-Dong Goshiwon’ları “Yalnızca uyumak ve çalışmak için yapılmış küçük odalar” sözleriyle tanımladı. Ancak bu yapılar, son yıllarda düşük bütçelerle yaşamak zorunda olan insanların da tercihi. Seul’de depositoların oldukça yüksek olduğunu söyleyen Kyu-Dong, “Küçük bir stüdyo daire kiralayacak olsanız bile çok yüksek tutarlarda deposito ve kira ödemeniz gerekiyor. Çok parası olmayan insanlar bu nedenlerle bir süreliğine Goshiwon’da yaşamak istiyor” diyor.

Güney Kore’de yoksul insanların yaşadığı küçük ve ucuz evlere Goshiwon adı veriliyor. Bu evler sokakta yaşamak zorunda olan, zihinsel veya fiziksel sorunlarla uğraşan insanlar için de yuva olarak hizmet ediyor. Böyle durumlar için Goshiwon adı verilen bu evler bir umutsuzluk değil; aksine umut ışığı.

Burada yaşamanın avantajları ve dezavantajları var

Goshiwon’daki odalarda genellikle bir yatak, bir masa ve bir dolap bulunuyor. Geri kalan her şey ise ortak paylaşımlı kullanılıyor. Çok küçük yataklarda uyumak oldukça zahmetli. Goshiwon’da kapıyı kapatıp odada tek kalınsa bilei insanın kendini yalnız hissetmesi güç. Yan odalardan veya koridordan gelen gürültülerden kaçmak neredeyse imkansız. Kendisi de bir zamanlar Goshiwon’da kalmış olan fotoğrafçı Kyu-Dong, “Goshiwon’da yaşadığım ilk zamanlar beklediğimden iyiydi. Birkaç parça eşya ile küçük bir odada basit bir yaşam sürebildim. Minimalist yaşamın cazibesini hissettiğim bir yerdi” sözleriyle kendi tecrübesini aktardı.

Goshiwon iyi bir başlangıç

Seul’deki yüksek kiralı evlere bir alternatif olarak Goshiwon’un doğdunu söyleyen Kyu-Dong, eğer Goshiwon olmasaydı kendi şehrinden kalkıp Seul’e gelemeyeceğini söylüyor. Bu nedenle Goshiwon’da çok sayıda kendi ayakları üzerinde durmak için ilk adımlarını atan genç insanların kaldığını söyleyen Kyu-Dong, Goshiwon’un para biriktirmek için de iyi bir seçenek olduğunu belirtiyor.