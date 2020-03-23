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Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

Güney Kore'de, sadece 'demans' hastalığı olduğu ifade edilen 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi. Gyeongsang kentinde yaşayan kadın, "ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta" oldu.

Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 93 yaşındaki kadın, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.

Yonhap'ın haberine göre, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Gyeongsang kentindeki bir hastanede tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu.

Ülkede 3 bin 166 kişinin Covid-19'u yendiği vurgulanan açıklamada, 93 yaşındaki kadının "ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta" olduğu belirtildi.

Tedavisi tamamlanan kadında sadece "demans" (bunama) hastalığı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 8 bin 961 kişide Covid-19 görülürken, salgın nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi.

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