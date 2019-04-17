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Güney Kore'de bir adam yaşadığı apartmanda yangın çıkardı, kaçmaya çalışanları bıçakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Güney Kore'de yaşadığı apartmanda yangın çıkaran bir adamın, alevlerden kaçanlara bıçakla saldırması sonucu beş kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Güney Kore'de bir adam yaşadığı apartmanda yangın çıkardı, kaçmaya çalışanları bıçakladı

Güney Kore polisi, ülkenin güneyindeki Jinju kentinde bir kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıkardıktan sonra kaçanlara bıçakla saldırdığını belirtti.
Yetkililer, saldırı sonucu apartman sakinlerinden aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişinin yaşamını yitirdiğini, 13'ünün yaralandığını açıkladı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kimliği açıklanmayan 42 yaşındaki saldırgan yakalandı ve suçunu itiraf etti. Adamın, Aralık 2015’ten beri apartmanda yalnız yaşadığı belirtildi.

Saldırının neden gerçekleştirildiği bilinmezken, Yonhap haber ajansı saldırganın ekonomik sorunlar yaşadığını aktardı. Saldırganın psikolojik rahatsızlığı olabileceği de düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore yangın bıçaklama

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