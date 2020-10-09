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33 katlı gökdelen yandı: Çok sayda yaralı var!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Güney Kore'de 33 katlı gökdelende gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

33 katlı gökdelen yandı: Çok sayda yaralı var!

Yangın söndürme çalışmalarının devam ederken, 93 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Güney Kore’nin Ulsan kentinde 33 katlı bir gökdelende çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin, binanın 12’inci katında çıktığı belirtilen yangının 16 saat mücadeleden sonra kontrol altına alabildiği ifade edildi.

93 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yüzlerce insanın tahliye edildiği yangında, itfaiye görevlilerinin de aralarında olduğu toplamda 93 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yangında ölen olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin tespit etmek için inceleme başlatıldı.

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