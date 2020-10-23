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Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı giderek artıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Güney Koreli yetkililer, grip aşısı vurdurduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ölümünün aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirdi.

Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı giderek artıyor!

Öte yandan ülkede grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 32'ye yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore Adli Tıp Kurumu, 17 yaşındaki gencin ölümüne, grip aşısının yol açtığı yönünde kanıta rastlanmadığını duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da ülke genelinde şüpheli ölümlerin sebebinin grip aşısı olamayacağını belirterek "Şimdiye kadar uzmanlar, aşılarla ölümlerin bağlantılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi ama birçok vatandaşımız endişeli." ifadesini kullandı.

Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini bildirdi.

AŞI PROGRAMI

Bu arada "Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu" iddia edilen şüpheli ölümlerin sayısının 32'ye yükseldiği kaydedildi.

Güney Kore'de süreceği açıklanan aşı programı çerçevesinde, bugüne dek 13 milyon kişiye aşı yapıldı.

Aşı programıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken kitlesel bir grip salgının önlenmesi amaçlanıyor.

HÜKÜMET: AŞI KAMPANYASI DEVAM EDECEK

Ülkede yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, son altı ölüm ile aşı arasında doğrudan bir bağlantı kurulamadığını, bu yüzden de aşı kampanyasına devam edileceğini duyurdu.

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