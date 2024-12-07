HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore'de hareketli saatler: 6 saatlik sıkıyönetim ilan etmişti! Devlet Başkanı Yoon ilk kez kameralar karşısına geçti

Güney Kore'de hareketli saatler: 6 saatlik sıkıyönetim ilan etmişti! Devlet Başkanı Yoon ilk kez kameralar karşısına geçti

07.12.2024 09:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore sıkıyönetim ilanıyla sarsılmıştı. Parlamentonun oyuyla 6 saat gibi bir süre sonra kaldırılan sıkıyönetim ilanından bu yana sessizliğini koruyan Devlet Başkanı Yoon, televizyonda konuşma yaptı. Güney Kore halkından özür dileyen Yoon kararla ilgili olarak yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağını ifade etti. Meclis ise bugün devlet başkanı Yoon'un görevden alınması için sunulan önergeyi oylayacak.

Güney Kore'de hareketli saatler: 6 saatlik sıkıyönetim ilan etmişti! Devlet Başkanı Yoon ilk kez kameralar karşısına geçti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kendisi tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim kararının ardından ilk kez halka seslendi. Televizyonda yayınlanan konuşmasında devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, “Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu” dedi. Yaşananlardan “derin üzüntü duyduğunu” vurgulayan Yoon, “Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

gk

"SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIM"

Aldığı kararın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu açıklayan Yoon, “Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım” şeklinde konuştu. İkinci bir sıkıyönetim ilan edileceğine dair söylentilere de değinen Yoon, “Asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak” dedi. Kendi görev süresi de dahil olmak üzere ülkenin geleceğini istikrara kavuşturma görevini Halkın Gücü Partisi’ne (PPP) emanet edeceğini kaydeden Yoon, konuşmasını “Halkımıza yaşattığım endişeler için bir kez daha özür diliyorum” sözleriyle sonlandırdı.

Yoon’un, siyasi krize neden olan sıkıyönetim kararının ardından ilk konuşmasını Ulusal Meclis’te bugün yapılacak “görevden azil” oylamasının hemen öncesinde yapması dikkat çekti.

gkk

OYLAMA BUGÜN YAPILACAK

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te önergenin görüşüleceği oturum, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) başlayacak.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Karar için iktidar partisinin desteğini alıp alamayacağı belirsiz olan muhalefetin önergeyi meclisten geçirip geçiremeyeceği henüz netleşmiş değil.

Parlamentonun oyuyla kısa sürede kaldırılan sıkıyönetim ilanından bu yana ilk kez bugün kamunun karşısına çıkan Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada, Güney Kore halkından özür dilerken, mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını belirtmişti.

gkkk

GÜNEY KORE'DE NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

Kaynak: AA-İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Sıkıyönetim
En Çok Okunan Haberler
Anne ve babası uyuyakaldı! Uyandıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar

Anne ve babası uyuyakaldı! Uyandıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

İstanbul'da 14 katlı binada patlama

İstanbul'da 14 katlı binada patlama

Güney Kore'de hareketli saatler: 6 saatlik sıkıyönetim ilan etmişti! Devlet Başkanı Yoon ilk kez kameralar karşısına geçti

Güney Kore'de hareketli saatler: 6 saatlik sıkıyönetim ilan etmişti! Devlet Başkanı Yoon ilk kez kameralar karşısına geçti

Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' resti: O villaya gelemeyecek, İmralı'da ölecek!

Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' resti: O villaya gelemeyecek, İmralı'da ölecek!

Filozof imparatorun sözlerini AK Partili ismin hesabından okuyunca küplere bindi

Filozof imparatorun sözlerini AK Partili ismin hesabından okuyunca küplere bindi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.