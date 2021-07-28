Güney Kore'de korkutan tablo! Covid-19 vaka sayısı ilk kez bu kadar yüksek

Güney Kore'de son 24 saatte 1896 yeni vaka ve 4 ölüm kaydedildi. Virüsün ülke genelinde yayılımını önlemek amacıyla başkent Seul ve çevresinde katı kısıtlamalar getirilmesinden bir gün sonra salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği bildirildi.

VAKA SAYILARINDA KORKUTAN RAKAMLAR!

Vaka sayısının 193 bin 427'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 83'e çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı ise 170 bin 494 olarak kayıtlara geçti.

23 MİLYONDAN FAZLA AŞI UYGULANMIŞTI

Güney Kore'de bugüne kadar 23 milyon 300 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı.

AA

