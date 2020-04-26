HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore’de koronavirüse karşı açık havada sınav

Güney Kore’de koronavirüse karşı açık havada sınav

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Güney Kore’de bir kamu şirketi, koronavirüs tehdidine karşı önlem olarak açık havada sınav düzenledi. Yüzlerce kişinin açık havada girdiği sınavda sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı Asya ülkesi Güney Kore’de önlemler sürüyor. Ülkenin başkenti Seul’de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, koronavirüs gölgesinde gerçekleşti.

SINAVA KATILANLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav için yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi. Gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlemlendi. Sınava katılanların ateşinin ölçüldüğü ve masa ve sandalyelerin dezenfekte edildiği belirtildi.

Öte yandan, Güney Kore’de Covid-19 nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 10 bin 728 virüs vakası kayıtlara geçti. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 717 olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilirKoronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!
1/
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore koronavirüs sınav

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde müjdeli haber! Tarih verdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde müjdeli haber! Tarih verdi

Umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

TRT spikerinden olay olan soru! 'Demir-döküm tava kullanmak...'

TRT spikerinden olay olan soru! 'Demir-döküm tava kullanmak...'

Türkiye'ye çağrı yapmış, Bakan Koca talimat vermişti! Saat belli oldu

Türkiye'ye çağrı yapmış, Bakan Koca talimat vermişti! Saat belli oldu

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da hasta kalmadı

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

İspanya ve İran'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

İspanya'da son 1 ayın en düşüğü

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Hafter milisleri Trablus’un merkezinde sivilleri bombaladı

Hafter milisleri sivilleri bombaladı

Koronavirüs ABD'de hükümet krizi çıkardı! Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alacak

Koronavirüs ABD'de hükümet krizi çıkardı! Trump harekete geçiyor

ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Salgınında can kaybı 54 bini geçti

ABD’de korona kabusu büyüyor! 54 bini geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.