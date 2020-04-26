Güney Kore’de koronavirüse karşı açık havada sınav

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı Asya ülkesi Güney Kore’de önlemler sürüyor. Ülkenin başkenti Seul’de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, koronavirüs gölgesinde gerçekleşti.

SINAVA KATILANLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav için yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi. Gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlemlendi. Sınava katılanların ateşinin ölçüldüğü ve masa ve sandalyelerin dezenfekte edildiği belirtildi.

Öte yandan, Güney Kore’de Covid-19 nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 10 bin 728 virüs vakası kayıtlara geçti. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 717 olarak açıklandı.

