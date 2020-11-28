HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

28.11.2020 22:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

Güney Kore’nin Kuzey Jeolla eyaletinde bulunan bir çiftlikte kuş gribi tespit edilmesinin ardından 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi.

Yonhap ajansının haberine göre Kuzey Jeolla eyalet hükümeti, eyalete bağlı Jeongeup kentindeki bir ördek çiftliğinde perşembe günü kuş gribi virüsü tespit edilmesinin ardından kentteki çiftliklerde bulunan 292 bin tavuk ve 100 bin ördeğin itlaf edildiğini açıkladı.

Eyalet hükümeti, vaka tespit edilen çiftlik ile çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan diğer kanatlı hayvan çiftliklerinin yoğun karantina bölgesi olarak tanımlandığını ve karantina ekipmanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını güçlendirmek için bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Prof. Dr. İsmail Cinel'den kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir haftaProf. Dr. İsmail Cinel'den kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

TÜM ÇİFTLİKLER 7 GÜN BOYUNCA KAPATILDI

Tarım Bakanlığı da Jeongeup kentindeki tüm çiftliklerin virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 7 gün boyunca kapatıldığını bildirdi.

Kuş gribi virüsünün yüksek patojen tür olan H5N8 olduğu aktarıldı.

Virüs ülkede yılın tespit edilen ilk vakası oldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdiÇin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi
Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Yunanistan'dan Girit Adası'nda S-300 testi

ABD'nin tepkisi merakla bekleniyor! Yunanistan S-300'leri aktifleştirdi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Abu Dabi'deki 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı

144 katlı gökdelen böyle yıkıldı

ABD’de Pfizer/BioNTech aşının ilk parti dağıtımına başlandı

ABD'de heyecanlandıran gelişme! Dağıtımına başlandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.