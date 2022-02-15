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Güney Kore'de Netflix ve Google'a para cezası

15.02.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine ceza kesildi. Söz konusu şirketlerin, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini bildirdi.

Güney Kore'de Netflix ve Google'a para cezası

Güney Kore'de Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezası kesildi.

Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini bildirdi.

SÖZLEŞME FESHETMELERİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN...

FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.

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Bu nedenle toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra OTT'lere iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
youtube Netflix Güney Kore
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