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Güney Kore'de sular durulmadı: Sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon'un başı dertte, iktidar özür diledi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 09:57
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Dünya dün gece Güney Kore'den gelen kaos görüntüleriyle şok yaşadı. Devlet Başkanı Yoon sıkıyönetim ilan etmiş, askerler Ulusal Meclise girince ortalık iyice karışmıştı. Yoon'un bu beklenmedik hamlesi başına dert açtı; muhalefet partileri Devlet Başkanının görevden alınması için harekete geçti. İktidar partisi lideri ise sıkıyönetim ilanından sorumlu tuttuğu Savunma Bakanının istifasını istedi. Ülkede sular halen durulmadı!

Güney Kore'de sular durulmadı: Sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon'un başı dertte, iktidar özür diledi

Her şey Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sürpriz bir şekilde televizyonda sıkıyönetim ilan edildiğini duyurmasıyla başladı. Yoon, kararın gerekçesi olarak muhalefet partilerini Kuzey Kore yanlısı tutumlar sergilemek ve hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle suçladı. Hem hükümetten talimat alan ordu hem de milletvekilleri Ulusal Meclise akın etti. Milletvekillerinin oylamasıyla sıkıyönetim ilanı kaldırıldı ancak gerginlik sürüyor. Devlet Başkanı Yoon'un görevden azli için harekete geçildi bile.

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DEVLET BAŞKANI YOON'UN AZLİ İSTENİYOR

Yonhap'ın haberine göre, dün ülkede beklenmedik şekilde sıkıyönetim ilan eden Yoon'a, muhalefet partilerinden karşı hamle geldi. Ülkedeki muhalefet partileri, Yoon'un görevden azli için bugün meclise önerge sunacaklarını duyurdu. Önergenin hafta içinde oylanması bekleniyor.

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Muhalefetteki Demokratik Parti (DP), Başkan Yoon'un istifasını talep etmişti. Yoon'un kıdemli danışmanları da istifalarını sunduğu belirtmişti.

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İKTİDAR PARTİSİ DE SAVUNMA BAKANI'NIN İSTİFASINI İSTEDİ

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon, Ulusal Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "İktidar partisi olarak bugünkü felaket durum nedeniyle kamuya özür borçlu hissediyoruz." dedi.

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Han, "Başkan Yoon, bu felaket durumu izah etmeli ve başta sıkıyönetimi öneren savunma bakanı olmak üzere tüm sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullandı.

İktidar partisinin, durumun ülke ekonomisi ve diplomasisine zararını asgariye indirmek üzere çalışacağını belirten Han, olayın soruşturulmasını ve gereken tedbirlerin alınmasını takip edeceğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı, Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini Bakan Kim'in önerdiğini doğrulamıştı. Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'nin eski başkanı olan Kim, Yoon'a yakın bir isim olarak biliniyor.

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NE OLMUŞTU?

Peki dün gece yarısına doğru Güney Kore'de neler yaşandı?

Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

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Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

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MUHALEFET LİDERİ: "SIKIYÖNETİM ANAYASAYA AYKIRI"

Muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

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ÜLKEDE ULUSAL MECLİSE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

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YOON'UN PARTİSİ DE KARARA İTİRAZ ETTİ

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.

Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.

MİLLETVEKİLLERİNİN OYUYLA SIKIYÖNETİM İLANI KALDIRILDI

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

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Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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