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Güney Kore'den Google'a 176 milyon dolar para cezası

14.09.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'nin rekabet kurumu, Alphabet'e bağlı olan Google'ın Android işletim sisteminin (OS) özelleştirilmiş versiyonunu engellemesinden dolayı ABD'li şirkete 207 milyar won (176.64 milyon dolar) ceza verdi. Bu cezai yaptırım, Google'nin bir aydan az bir zaman içinde maruz kaldığı ikinci yaptırım oldu.

Güney Kore'den Google'a 176 milyon dolar para cezası

Korea Fair Trade Commission (KFTC) bu sabah yaptığı açıklamada, cihaz üreticileriyle yapılan anlaşma koşullarının Google'ın piyasadaki baskın pozisyonunu kötüye kullanması anlamına geldiğini ve bunun da mobil işletim sistemi pazarındaki rekabeti kısıtladığını belirtti.

Google ise temyize gitmeyi planladığını belirterek, bu cezanın Android'in diğer programlarla uyumluluğu ile sağlanan faydaları hiçe saydığını ve kullanıcıların faydalandıkları avantajları zayıflattığını açıkladı.

Google'ye verilen ceza, Güney Kore'nin "Google karşıtı yasa" olarak da adlandırılan Telekomünikasyon İşletme Yasası'nda, yaptığı değişikliklerin yürürlüğe girdiği gün açıklandı.

Bu yasada yapılan son değişikliklerle Google gibi online uygulama mağazası işletmecileri artık yazılım geliştiricilerini kendi ücretli sistemlerini kullanmaları konusunda zorlayamayacak. Önceki uygulama nedeniyle bağımsız yazılım geliştiriciler pratikte uygulama içi satışlardan komisyon kesemiyorlardı.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Google Güney Kore
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