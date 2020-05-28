Güney Kore'den kötü haber: Vakalar arttı kısıtlamalar yeniden başladı

Virüsle mücadele bakımından dünyaya örnek gösterilen ve normal hayata dönmeye başlayan Güney Kore, yeni vakalarda rekor artış yaşanması üzerine yeniden alarma geçti.

Yeni vakaların önemli bölümünün, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı başkent Seul’de tespit edilmesi üzerine yetkililer, 6 Mayıs’ta gevşetilen sosyal mesafe kurallarını tekrar yürürlüğe soktu.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, “Başkentteki tüm karantina önlemlerini yarından itibaren 14 Haziran’a kadar iki hafta boyunca yeniden sıkılaştırmaya karar verdik” dedi.

Bakan, cuma gününde itibaren iki hafta boyunca müze, park ve sanat galerinin kapatılacağını duyurdu. Şirketlerden de esnek çalışma koşullarını yeniden hayata geçirmeleri istendi. Vatandaşlara, bar ve restoran gibi kalabalık yerlere gitmemeleri, toplu etkinliklerden kaçınmaları için çağrıda bulunuldu. Dini ibadetlerin de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi istendi.

Bakan Park, “Önümüzdeki iki hafta, enfeksiyonun başkent bölgesinde yayılmasını önlemek için çok önemli. Eğer başaramazsak toplumsal mesafeye geri dönmek zorunda kalırız” ifadelerini kullandı. Bakan, yedi gün art arda 50’den fazla vaka tespit edilmesi halinde hükümetin daha sıkı önlemler almak durumunda kalacağını belirtti.

Koreli yetkililer, ülkede son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Bu, ülkede son 50 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu. En son 5 Nisan’da 81 vaka tespit edilmişti.

Yeni vakalarla birlikte ülkede virüsle enfekte olan kişi sayısı da 11 bin 344’e yükseldi.

