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Güney Kore destroyerinde 247 denizci, koronavirüse yakalandı! Savunma bakanı özür diledi

20.07.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore donanmasına ait "Munmu the Great" adlı destroyerde görevli 247 askerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Savunma Bakanı Suh Wook özür diledi.

Güney Kore destroyerinde 247 denizci, koronavirüse yakalandı! Savunma bakanı özür diledi

Başbakan Kim Boo-kyum, Doğu Afrika açıklarında korsanlıkla mücadele için görevlendirilen destroyerdeki 301 denizciden 247'sinde Kovid-19 tespit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kim, kendisi ülkesine adayan yüzlerce denizcinin sağlığıyla dikkatli bir şekilde ilgilenilemediği için hükümetin oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.

SAVUNMA BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Savunma Bakanı Suh da yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ağır sorumluluk hissettiğini ve denizciler, aileleri ve halktan içtenlikle özür dilediğini ifade etti. Suh, iki askeri uçakla Güney Kore'ye taşınan askerlerin hastane ve karantina merkezlerinde tedavi edileceğini belirterek benzeri salgınların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

"Munmu the Great" mürettebatına, Güney Kore'de Kovid-19 aşılama kampanyası başlamadan ülkeden ayrıldıkları için aşı yapılmamıştı. Aden Körfezi'nde görevli destroyerde salgının nasıl başladığı henüz tespit edilemedi.

180 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edilen Güney Kore'de, 2 bin 58 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Güney Kore
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