HABER

Güney Kore Devlet Başkanı Moon kabinede değişikliğe gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Ulusal Birleşme Kore Enstitüsü Başkanı Kim Yeon-chul, Birleşme Bakanı adayı olarak belirlendi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, kabinesinde bazı bakanları değiştirme kararı aldı.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayı "Cheong Wa Dae" (Mavi Ev) Sözcüsü Kim Eui-keum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Birleşme Kore Enstitüsü Başkanı Kim Yeon-chul'un, Kuzey Kore ile ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanı adayı olarak belirlendiğini söyledi.

Sözcü Kim, Koreler arası ilişkiler konusunda uzman olan Kim Yeon-chul'un Birleşme Bakanlığı için doğru bir aday olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Moon'un kabinesinde içişleri, ulaştırma, kültür, spor, balıkçılık ve bilim bakanlarının da değişmesi bekleniyor.

Moon'un yeni bakan adaylarının Ulusal Meclis tarafından onaylanması gerekiyor.

Moon'un hükümetinde en son 2018'de değişikliğe gidilmiş ve 5 bakan değişmişti.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Samsunlu 100 kadın, balonlarla Türk bayrağı oluşturduSamsunlu 100 kadın, balonlarla Türk bayrağı oluşturdu
Berlin uçuşunun tüm ekibi kadınlardan oluştuBerlin uçuşunun tüm ekibi kadınlardan oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in kabine

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti kaç para olacak? (2019 bedelli askerlik ücreti)

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı! 'Bacaklarımdan kanlar gelmeye başladı'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar canlı yayında detayları açıkladı (Bedelli askerlikte kaç gün askerlik yapılacak?)

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.