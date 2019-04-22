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Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir arada

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Orta Asya ülkelerine düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Kazakistan’a geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Orta Asya ülkelerine düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Kazakistan’a geldi. Moon, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Akorda Sarayı’nda bir araya geldi. İki ülke liderleri önce birbirlerine heyet üyelerini tanıştırdı. Karşılama töreninin ardından iki lider, ticari-ekonomik yatırım, ikili işbirliği imkânları, bölgesel ve küresel meseleleri görüşmek için toplantı yaptı. Görüşmeler sonunda birkaç anlaşmaya imza atılması bekleniyor.
Öte yandan, Kore Devlet Başkanı Moon’un ziyareti kapsamında Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya gelmesi ve Kazak-Kore İş Forumu’na katılması bekleniyor. Moon ayrıca Nazarbayev Üniversitesini de ziyaret edecek.

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