Güney Kore Devlet Başkanı Moon Malezya'da

Mahathir de Güney Kore lideriyle savunma sanayisi ve siber güvenlik alanlarında iş birliği yapmak istediğini, bunu sağlamak için Malezya'nın Güney Kore'ye daha fazla öğrenci göndermesi gerektiğini vurguladı.

Moon, Mahathir'in 1980'li yıllarda temelini attığı Doğuya Bakış Politikası ve Güney Kore'nin 2017'de başlattığı Yeni Güney Siyaseti projelerinin yeniden canlandırılması için iki ülkenin bir süredir çaba sarf ettiğini söyledi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Moon, Mahathir ile iki ülkenin bölgesel iş birliğini ele aldıklarını, "eğitim ve teknolojide ortak hareket etme" konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Daha sonra Putrajaya'daki başbakanlık binasına geçen Moon, burada Başbakan Mahathir ile bir araya geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi ziyaret için geldiği Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.

Güney Kore'nin başarılı endüstrileşme sürecine değinen Mahathir, "Güney Kore, endüstrileşmeye kendi otomobillerini yaparak başladı. Şimdi geldikleri yerden çok etkilendik. Biz de endüstrileşmeye araba üreterek başladık ama Güney Kore kadar başarılı olamadık." dedi.

Mahathir, Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer silah gerilimine dair bir soruya, "ABD ile Kuzey Kore arasında silahsızlandırma konusunda bir anlaşma sağlanacağını umuyoruz. İstikrar ve barışın bu bölgede sağlanmasını temenni ederiz." yanıtını verdi.