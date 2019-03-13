Güney Kore Devlet Başkanı Moon Malezya'da

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi ziyaret için geldiği Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.
Üç günlük ziyaret kapsamında dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen Moon, bugün parlamento binasında resmi törenle karşılandı.
Daha sonra Putrajaya'daki başbakanlık binasına geçen Moon, burada Başbakan Mahathir ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Moon, Mahathir ile iki ülkenin bölgesel iş birliğini ele aldıklarını, "eğitim ve teknolojide ortak hareket etme" konusunda hemfikir olduklarını belirtti.
Moon, Mahathir'in 1980'li yıllarda temelini attığı Doğuya Bakış Politikası ve Güney Kore'nin 2017'de başlattığı Yeni Güney Siyaseti projelerinin yeniden canlandırılması için iki ülkenin bir süredir çaba sarf ettiğini söyledi.
Mahathir de Güney Kore lideriyle savunma sanayisi ve siber güvenlik alanlarında iş birliği yapmak istediğini, bunu sağlamak için Malezya'nın Güney Kore'ye daha fazla öğrenci göndermesi gerektiğini vurguladı.
Güney Kore'nin başarılı endüstrileşme sürecine değinen Mahathir, "Güney Kore, endüstrileşmeye kendi otomobillerini yaparak başladı. Şimdi geldikleri yerden çok etkilendik. Biz de endüstrileşmeye araba üreterek başladık ama Güney Kore kadar başarılı olamadık." dedi.
Mahathir, Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer silah gerilimine dair bir soruya, "ABD ile Kuzey Kore arasında silahsızlandırma konusunda bir anlaşma sağlanacağını umuyoruz. İstikrar ve barışın bu bölgede sağlanmasını temenni ederiz." yanıtını verdi.
- Resmi ziyaret için Malezya'ya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi - İki lider savunma sanayisi, siber güvenlik ile eğitim ve teknoloji alanlarında iş birliğinin artırılmasını görüştü
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