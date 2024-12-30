Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için tutuklama talebi!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kendisi tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim kararının ardından tüm ülkede tepkiyle karşılanmıştı. Televizyonda yayınlanan konuşmasında devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, “Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu” demişti. Yaşananlardan “derin üzüntü duyduğunu” vurgulayan Yoon, “Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı'nın ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, Yoon'un tutuklanması için Seul Batı Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Yoon'un üç kez ifadeye çağrıldığı fakat çağrılara karşılık vermediği belirtilerek tutuklanması talep edildi.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır