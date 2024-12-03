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  4. Son dakika | Milletvekilleri parlamentoya giremiyor! Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi: "Kuzey Kore yanlısı unsurlar ortadan kaldırılacak"

Son dakika | Milletvekilleri parlamentoya giremiyor! Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi: "Kuzey Kore yanlısı unsurlar ortadan kaldırılacak"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 17:01
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Son dakika haberi: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Kuzey Kore'nin komünist tehditlerini" gerekçe göstererek radikal bir adım attı. Ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Yoon kararını açıklarken "devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırma" mesajı verdi. Güney Kore Parlamentosu'nun kapatıldığı, milletvekillerinin giriş yapamadığı belirtildi.

Son dakika | Milletvekilleri parlamentoya giremiyor! Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi: "Kuzey Kore yanlısı unsurlar ortadan kaldırılacak"

Son dakika haberi: Güney Kore'de işler karıştı! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonunda yaptığı açıklamada, "komünist güçlerden" ülkesini korumak amacıyla sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında Parlamento kapatıldı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.

17.58

ZIRHLI ARAÇLAR KENTLERE İNDİ

Güney Kore'de şehir merkezlerinde zırhlı araçlar görülmeye başlandı.

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17.45

Güney Kore ordusu, parlamento ve parti faaliyetlerinin yasaklandığını duyururken, tüm medya ve yayıncılık faaliyetlerinin kontrol altına alınacağını bildirdi.

17.35

PARLAMENTO KAPATILDI

Ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti, kararın ardından milletvekillerini 'acil' koduyla parlamentoya çağırdı. Parti lideri Lee Jae-Myung, kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Sıkıyönetim kararını parlamentoda durdurmaya çalışacaklarını söyleyen Lee Jae-Myung, "Ancak ordu parlamento üyelerini tutuklayabilir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Güney Kore parlamentosunun kapatıldığı ve milletvekillerinin giriş yapamadığı aktarıldı.

17.15

"KUZEY KORE YANLISI GÜÇLERİ ORTADAN KALDIRILACAK"

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı.

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Ülkede "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyuran Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore yönetim
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