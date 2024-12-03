Son dakika | Milletvekilleri parlamentoya giremiyor! Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi: "Kuzey Kore yanlısı unsurlar ortadan kaldırılacak"

Son dakika haberi: Güney Kore'de işler karıştı! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonunda yaptığı açıklamada, "komünist güçlerden" ülkesini korumak amacıyla sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında Parlamento kapatıldı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.

17.58 ZIRHLI ARAÇLAR KENTLERE İNDİ Güney Kore'de şehir merkezlerinde zırhlı araçlar görülmeye başlandı.

17.45 Güney Kore ordusu, parlamento ve parti faaliyetlerinin yasaklandığını duyururken, tüm medya ve yayıncılık faaliyetlerinin kontrol altına alınacağını bildirdi. Güney Kore parlamentosuna giriş kapatıldı, milletvekilleri içeri giremedipic.twitter.com/K4UaUQBvns https://t.co/Xe6Av7IaUk — Mynet (@mynet) December 3, 2024

17.35 PARLAMENTO KAPATILDI Ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti, kararın ardından milletvekillerini 'acil' koduyla parlamentoya çağırdı. Parti lideri Lee Jae-Myung, kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Sıkıyönetim kararını parlamentoda durdurmaya çalışacaklarını söyleyen Lee Jae-Myung, "Ancak ordu parlamento üyelerini tutuklayabilir" açıklamasını yaptı. Öte yandan Güney Kore parlamentosunun kapatıldığı ve milletvekillerinin giriş yapamadığı aktarıldı.