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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azline ilişkin karar kabul edildi!

14.12.2024 11:43
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3 Aralık tarihinde televizyonda "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan ettiğini açıklayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ardından geri adım atmıştı. Güney Kore Ulusal Meclisi'nin Yoon için aldığı karar belli oldu. Yoon'un sıkı yönetim kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azline ilişkin önerge kabul edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azline ilişkin karar kabul edildi!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon dünyayı şoke eden bir karar vermişti. Sıkı yönetim kararı alan devlet başkanı kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti. Güney Kore Ulusal Meclisi'nden konuyla ilgili karar çıktı.

AZLİNE İLİŞKİN ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Güney Kore Ulusal Meclisi'nde, Devlet Başkanı Yoon'un aldığı sıkı yönetim kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azline ilişkin önerge kabul edildi.

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NE OLMUŞTU?

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

KARŞI KOYACAĞINI BİLDİRMİŞTİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi. Yeol, yaptığı açıklamada "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullanmıştı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Sıkıyönetim
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