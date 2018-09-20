Güney Kore Devlet Başkanından Kuzey Kore ziyareti değerlendirmesi

ANKARA/SEUL (AA) - Kuzey Kore ziyareti sona eren Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD'nin gerekli adımları atması halinde ülkesindeki nükleer silahları yok etme sürecini hızlandırmaya hazır olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, üç günlük Kuzey Kore ziyaretinin ardından ülkesine dönen Moon, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim'in, ABD'nin benzer güvenlik garantisi vermesi karşılığında ülkesinin nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda adımlarını hızlandırmaya hazır olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir tarihte ikinci bir zirve gerçekleştirmek istediğini aktardı.

Moon, "Kim, erken bir tarihte nükleer silahların tamamen yok edilmesi ile ekonomik kalkınmaya odaklanma isteğini ifade etti." dedi.

Kim'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun nükleer silahlar konusundaki görüşmeler için Kuzey Kore'ye ziyarette bulunmasını istediğini de aktaran Moon, gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için gideceği New York'ta, Trump ile görüştüğünde kendisine, Kuzey Kore liderinin "özel bir mesajını" ileteceğini dile getirdi.