Güney Kore DMZ'deki kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin eşya çıkardı

Güney Kore, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmaları sırasında savaşta hayatını kaybeden askerlere ait yaklaşık 2 bin parça eşya buldu.

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, DMZ'de yürütülen kazı çalışmalarında, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait aralarında matara ve kasketlerin de olduğu yaklaşık 2 bin parça eşyanın çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, kazı ekibinin eşyaların yanı sıra yaklaşık 160 kara mayını ve patlamamış mühimmat bulduğu belirtildi.

Haberde, ekibin, geçen hafta perşembe günü, savaşta ölen bir askere ait olduğu sanılan 2 parça kol kemiğine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da, Kuzey Kore'nin, daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurmuştu.