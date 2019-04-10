Güney Kore DMZ'deki kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin eşya çıkardı

Güney Kore, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmaları sırasında savaşta hayatını kaybeden askerlere ait yaklaşık 2 bin parça eşya buldu.
Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, DMZ'de yürütülen kazı çalışmalarında, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait aralarında matara ve kasketlerin de olduğu yaklaşık 2 bin parça eşyanın çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, kazı ekibinin eşyaların yanı sıra yaklaşık 160 kara mayını ve patlamamış mühimmat bulduğu belirtildi.
Haberde, ekibin, geçen hafta perşembe günü, savaşta ölen bir askere ait olduğu sanılan 2 parça kol kemiğine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da, Kuzey Kore'nin, daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurmuştu.
Seul'ün, kendi kazı personelinin listesini 6 Mart'ta Kuzey Kore'ye gönderdiği ancak Pyongyang yönetiminden henüz bir yanıt gelmediği kaydedilmişti.
Seul ve Pyongyang, geçen yıl, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma ve güveni artırma amaçlı imzaladığı karşılıklı askeri anlaşma sırasında 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak üzere ortak bir proje yürütmeyi planlamıştı.
Ancak Pyongyang'ın, Seul’ün, kazıya ortak başlama yönündeki isteğini henüz kabul etmediği aktarılmıştı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kasım 2018'de, sınırdaki 3 kilometrelik asfaltsız yolun Kore Savaşı kalıntıları için yapılacak ortak kazı çalışmaları projesini desteklemek amacıyla birleştirildiğini duyurmuştu.
Güney Kore ve Kuzey Kore, geçen yıl ekim ayında DMZ'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı. İki Kore, 20 günlük mayın temizlemeyi tamamlamıştı.
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