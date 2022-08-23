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Güney Kore duyurdu! Rus bombardıman uçakları yasak bölgeye girdi

23.08.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore, Rus savaş uçaklarının uçuşa yasak bölgeye haber vermeden girdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada iki Rus Tu-95 bombardıman uçağına karşı Güney Kore'nin F-16 savaş uçaklarını kullandığı yönündeki haberleri doğrulanmadı.

Güney Kore duyurdu! Rus bombardıman uçakları yasak bölgeye girdi

Güney Kore, Rus savaş uçaklarının uçuşa yasak bölgeye haber vermeden girdiğini bildirdi. Bu gelişmenin Güney Kore ile ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı düzenledikleri ortak askeri eğitimlerin başlamasından bir gün sonra yaşanması dikkat çekti.

RUS UÇAKLARI YASAK BÖLGEYE GİRDİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus uçaklarının, Seul'e bildirmeden uçuşa yasak bölgeye girdiği belirtilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

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Başkanlık, Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sular üzerinde Sukhoi Su-30 savaş uçağının eşlik ettiği iki Rus Tu-95 bombardıman uçağına karşı Güney Kore'nin F-16 savaş uçaklarını kullandığı yönündeki haberleri doğrulamadı.

1 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Olay, Güney Kore ile ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı düzenledikleri ortak askeri eğitimlerin başlamasından bir gün sonra geldi. 1 Eylül'e kadar devam edecek Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatlarında uçaklar, savaş gemileri, tanklar ve on binlerce asker görev alıyor.

Güney Kore, 2019'da, hava sahasını iki kez ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus askeri uçağına uyarı ateşleri açtığını açıklamıştı. Rusya ise uçağının Güney Kore topraklarına girdiğini yalanlamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Rusya
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