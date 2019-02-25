HABER

Güney Kore, Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 19:26 | Son Güncelleme

Güney Kore, Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı

Güney Kore, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu bu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul hükümetinin, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanıdığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, "Venezuela'da Mayıs 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinin meşruluk ve şeffaflıktan yoksun olmasından kaynaklanan mevcut kaostan duyulan endişeyi bir kez daha ifade ettiği" ve ülkede 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido’yu bu şekilde tanıdığı bildirildi.

Öte yandan, hükümetin, Venezuela'da en kısa süre içinde "demokratik, şeffaf ve güvenilir" devlet başkanlığı seçimi yapılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
Sivas'ta hastanede taşkınlıkSivas'ta hastanede taşkınlık
Bakan Çavuşoğlu ACANU fotoğraf sergisini gezdiBakan Çavuşoğlu ACANU fotoğraf sergisini gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Juan Guaido Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak

Lise öğrencisine korkunç dayak! Dehşet anları kamerada

İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik! Dünyaya resmen duyuruldu

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Çanakkale'nin Gökçeada ve Yenice ilçelerinde okullara kar tatili

Kar durmadı! Bir tatil haberi daha

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Rize Valisi'nden korkutan açıklama

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.