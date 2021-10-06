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Güney Kore Hamile Kadınları Aşılamaya Başlıyor

06.10.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgınıyla mücadele edebilmek için halkın yüzde 80’ini aşılama hedefine yönelik çaba sarf eden Güney Kore’de hamile kadınlara da aşı yapılmaya başlanacak

Corona virüsü salgınıyla mücadele edebilmek için halkın yüzde 80’ini aşılama hedefine yönelik çaba sarf eden Güney Kore’de hamile kadınlara da aşı yapılmaya başlanacak. Hamile kadınların aşılanmaları için bu hafta randevular oluşturulmaya başlanıyor.

Güney Kore sağlık yetkilileri, virüse maruz kalmaları halinde daha ciddi risk altında olduğunu düşündükleri hamile kadınlara Pfizer-BioNTech ya da Moderna aşısının uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Buna göre randevuların oluşturulmasının ardından ülkedeki hamile kadınların aşılanmasına 18 Ekim tarihinden itibaren başlanacak.

Ancak uzmanlar doğuma 12 haftadan az kalan hamile kadınların aşı olmadan önce doktorlarına başvurmaları gerektiğine de dikkat çekti. Güney Kore’de bugüne dek 731 hamile kadına yeni tip Corona virüsü COVID-19 bulaşırken vakaların yüzde ikisi hastalığı ağır şekilde geçirdi.

Güney Kore, 52 milyonluk nüfusunun yüzde 63’ünü iki doz olarak aşılamış durumda. Bu oranın ay sonuna kadar yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor.

Ülkede önümüzdeki ay da 12-17 yaş arası çocukların aşılanmasına ve 75 yaş üzerine de üçüncü doz aşıların yapılmasına başlanacağı açıklandı.

Güney Kore’de son 24 saatte 2 bin 28 yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar ülkede görülen toplam vaka sayısı 323 bin 379’a ulaşırken 2 bin 536 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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