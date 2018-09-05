Güney Kore heyetinden Kuzey Kore'ye zirve planlaması ziyareti

SEUL (AA) - Güney Kore'den diplomatik bir heyet, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay içinde yapılacak zirvenin detaylarını görüşmek üzere Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etti.

Moon'un ulusal güvenlik danışmanı Çung-in Moon başkanlığındaki heyet, Kuzey Kore Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı, ABD ile nükleer müzakerelerin yürütülmesinden sorumlu Kim Yong Çol ve Koreler arası ilişkilerden sorumlu yetkili Ri Son Guvon ile Koryo Oteli'nde kısa birer görüşme gerçekleştirdi.

Güney Koreli heyet, Devlet Başkanı Moon'un özel mektubunu Kuzey Kore lideri Kim'e iletecek.

Moon, heyetin Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için "çok önemli bir rol oynayacağını" ifade etti.

Heyetin, henüz ilke dışında somut mesafe kaydedilmeyen nükleer müzakereler konusunda atılacak adımları muhataplarıyla ele alması bekleniyor.

- Kuzey-Güney yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin eylül ayında, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

