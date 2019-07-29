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Güney Kore, Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Güney Kore, ABD’nin yaptığı destek çağrısına uyarak Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme kararı aldı.ABD, aralarında Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere’nin de bulunduğu bir grup ülkeyi Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için uluslararası bir koalisyona askeri destek vermeye davet etti.

Güney Kore, ABD’nin yaptığı destek çağrısına uyarak Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme kararı aldı.
ABD, aralarında Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere’nin de bulunduğu bir grup ülkeyi Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için uluslararası bir koalisyona askeri destek vermeye davet etti. Yerel medya kuruluşu CNA’ya göre Güney Kore, Ağustos ayında ABD’nin talebine cevaben Hürmüz Boğazı’na gelişmiş bir savaş gemisi gönderme kararı aldı. Güney Kore Donanması’nın Hürmüz Boğazı’na göndermeyi planladığı gemi şu anda Somali açıklarında korsanlıkla mücadele operasyonları yürütüyor. Aynı savaş gemisi 2009 yılından beri Aden Körfezi ve çevresinde bulunan sularda yüzlerce Güney Kore gemisine ve uluslararası gemilere eşlik etti.
Seul hükümeti planın ayrıntılarını henüz teyit etmedi. Ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Salı günü Güney Kore’ye yaptığı iki günlük gezi sırasında bu kararın alındığı iddia edildi. Seul daha önceki dönemlerde de ABD liderliğindeki bazı operasyonlarda yer aldı.
Bir İran gemisi, Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilerek AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cebelitarık’ta İngiltere tarafından alıkonulmuş, bu olay İngiltere ve İran arasında krize neden olmuştu.
İngiltere ve diğer ülkelerin Basra Körfezi’ndeki güvenlik çabaları, 19 Temmuz’da İran’ın İngiliz bayraklı Stena Impero adlı tankere el koymasından bu yana arttı. Olayın ardından Londra, Basra Körfezi’ndeki ticari gemileri korumayı amaçlayan bir Avrupa deniz koruma birimi oluşturma planlarını duyurdu.

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