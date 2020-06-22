Güney Kore: İkinci dalga başladı

Koronavirüs salgınını kontrol altına almakta örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalganın başladığı açıklandı. Güney Kore Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi Direktörü Yeong Eun Kyeong, başlangıçta ikinci dalganın sonbahar ya da kış aylarında görülebileceği öngörüsünde bulunduklarını ancak gelişmelerin bu yöndeki tahminlerinin yanlış çıktığını gösterdiğini söyledi.

Ülkedeki vaka artışları ile birlikte ikinci dalganın başladığını ifade eden Yeong, ikinci dalganın merkezinin başkent Seul ve çevresi olduğunu belirtti. Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yarısı Seul ve çevresinde yaşıyor.

Yeong, ilk dalganın Nisan sonuna kadar sürdüğünü, yeni dalganın da Mayıs ayı başından itibaren başladığını tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

"Önlemler yeniden alınmalı"

Güney Kore, vaka sayılarının azalması üzerine salgına karşı önlemleri ve kısıtlamaları gevşetmeye başlamıştı. Açıklamasında ülkedeki normalleşme adımlarına da işaret eden Yeong, yeni vakaların ana merkezinin Seul'deki gece kulüpleri ya da kiliseler gibi kalabalıkların oluştuğu mekanlar olduğunu söyledi.