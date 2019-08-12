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Güney Kore ile Japonya Arasında Ticari Gerginlik Büyüyor 

12.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

Güney Kore, Japonya’yı imtiyazlı ticari ortak listesinden çıkaracağını açıkladı. Bu karar, Japonya’nın geçtiğimiz haftalarda aldığı benzer bir karara misilleme olarak geldi

Güney Kore ile Japonya Arasında Ticari Gerginlik Büyüyor 

Güney Kore, Japonya’yı imtiyazlı ticari ortak listesinden çıkaracağını açıkladı. Japonya’nın geçtiğimiz haftalarda aldığı bir kararla Güney Kore’ye yönelik aynı adımı atmasının ardından Güney Kore’den gelen bu misilleme, iki ülke arasındaki ticari gerginliğin krize dönüşebileceği yorumlarına neden oluyor.

Güney Kore Endüstri Bakanı Sung Yun-mo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japonya’nın artık Güney Kore’de ‘uluslararası ihracat ilkelerine uymayan’ ülkelerle aynı ticari kategoride yer alacağını söyledi. Ticaret Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili Park Tae-sung ise Japonya’nın sözkonusu yeni listedeki ilk ülke olduğuna değindi ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Karara yanıt olarak Japonya’dan henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak NHK haber ajansına konuşan üst düzey bir Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Güney Kore’nin kararıyla ilgili ayrıntılar incelendikten sonra gerekli yanıtın verileceğini aktardı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesi’nin geçen yıl aldığı bir kararın ardından gerilemeye başlamış ve gerilim geçtiğimiz aylarda da daha da büyümüştü. Sözkonusu mahkeme kararında, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon firmalarca zorunlu işçi olarak çalıştırılan Güney Koreliler’e tazminat ödenmesi yönünde hüküm verilmişti.

Akıllı telefon yapımında elzem olan bazı maddelerin Güney Kore’ye ihracatında Temmuz ayı itibariyle kısıtlamalar getiren Japonya, Ağustos ayının başında aldığı kararla da Güney Kore’ye sunduğu ticari esnekliği sonlandırarak çeşitli kısıtlamaları uygulamaya koymuştu.

Japonya bu adımı Güney Kore’nin ticari alanda güvensizlik yaratan yaklaşımlarından dolayı aldığını savunurken, Güney Koreli yetkililer kararın siyasi güdümlü olduğu görüşünde.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in Pazartesi günü üst düzey danışmanlarıyla yaptığı toplantıda, Japonya’nın ekonomik kısıtlamalarının ‘haksız bir misilleme’ girişimi olduğunu ve Japonya’nın sömürgeci geçmişinden kaynaklandığını ileri sürdü. Ancak Jae-in, Güney Kore halkının yine de Japonya halkıyla iyi ilişkiler içinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Japonya’nın Temmuz ayında getirdiği ihracat kısıtlamalarının ardından Güney Kore’de halk Japon ürünlerini satın almayarak Japonya’yı boykot etmişti.

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