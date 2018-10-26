Güney Kore ile Kuzey Kore arasında general düzeyinde görüşme

Güney Kore ve Kuzey Kore askeri heyetleri, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen ay yapılan zirvede varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik görüşmeler için bir araya geldi.

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve Kuzey Kore askeri heyetleri, sınırdaki gerginliği azaltmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek için varılan anlaşmanın hayata geçirilmesine ilişkin görüşmeler yapmak üzere iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde buluştu.

General düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede heyetlere, Güney Kore'den Tümgeneral Kim Do-gyun ile Kuzey Kore'den Korgeneral An Ik-san başkanlık etti.

Tümgeneral Kim, başlangıçta yaptığı konuşmasında, Güney Kore, Kuzey Kore ve BM gücünün, Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) Ortak Güvenlik Alanı'nda (JMA) silahsızlandırma sürecini tamamlamasına değinerek "bunun geçmişte akla gelmeyeceğini" söyledi.

Kim, "Buraya en son geldiğimde gördüklerimle kıyaslandığında belirgin değişiklikler olduğunu gördüm ve Ortak Güvenlik Alanı'nın silahsızlandırılması için atılan adımların pratikte ilerleme kaydettiğini gözlerimle görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.