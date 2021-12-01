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Güney Kore ilk yerli roketi Nuri'yi uzaya gönderdi

01.12.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore, 12 yıl süren ve 2 milyar dolara mal olan bir proje kapsamında geliştirdiği ilk yerli roketi başarıyla fırlattı ve uzaya gönderdi. Korece "Dünya" anlamına gelen Nuri ya da "Kore 2. Uydu Fırlatma Aracı" ile deney için yüklenen 1,5 ton ağırlığındaki uydu benzeri cismi, yeryüzünden 800 kilometre mesafede yörüngeye oturtulması hedefleniyor.

Güney Kore ilk yerli roketi Nuri'yi uzaya gönderdi

Güney Kore, 12 yıl süren ve 2 milyar dolara mal**olan bir proje kapsamında geliştirdiği ilk yerli roketi başarıyla fırlattı ve uzaya gönderdi.**

Korece "Dünya" anlamına gelen Nuri ya da "Kore 2. Uydu Fırlatma Aracı" ile deney için yüklenen 1,5 ton ağırlığındaki uydu benzeri cismi, yeryüzünden 800 kilometre mesafede yörüngeye oturtulması hedefleniyor.

Başkent Seul’ün 500 kilometre güneyindeki Goheung Üssü'nden fırlatılan roketin ağırlığı 200 ton, uzunluğu 47,2 metre. Nuri'nin 6 adet akıtlı motoru var.

Güney Kore böylece Dünya'nın yörüngesine başarıyla roket yollayabilen 7. ülke oldu.

Diğer ülkeler ABD, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, İsrail ve İran.

Bugün bir duman bulutu içinde yükselen roketi izleyen Güney Kore Televizyonu'nun sunucusu Nuri için, “Sorunsuz gökyüzüne yükseliyor” dedi.

Roket, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında silahlanma yarışının yeniden hız kazandığı bir dönemde uzaya gönderildi.

İki ülke de kısa süre önce yeni silahlar denemişti.

Güney Kore, sıvı yakıtlı roketinin 6G teknolojisine kapı açmasını ve Kuzey Kore’ye yönelik izleme faaliyetlerini güçlendirmesini umuyor.

2027'ye kadar denemeler sürecek

Roketin fırlatılması öncesi Güney Kore Bilim Bakanı Lim Hye-sook, Nuri’nin "2010 yılından bu yana çok sayıda araştırmacı ve özel sektördeki ortakların kan, ter ve gözyaşı ile geliştirildiğini" söyledi.

Güney Kore’nin uzay programı kapsamında 2009 ve 2010 yıllarında Rus roketlerinin kulanıldığı iki deneme, kalkıştan bir kaç dakika sonra roketlerin infilak etmesiyle başarısızlığa uğramış, ilk başarılı deneme bundan 3 yıl sonra gerçekleşebilmişti.

Güney Kore, 2030 yılına kadar Ay'a gözlem aracı yollamayı hedefliyor.

Asya ülkelerinden Çin, Japonya ve Hindistan da başarılı uzay programları yürütüyor.

Ayrıca iş insanları Elon Musk’a ait SpaceX ve Jeff Bezos’a ait Blue Origin gibi özel şirketler de roket programlarında giderek artan rol oynuyorlar.

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