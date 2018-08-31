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Güney Kore, İsrail Cumhurbaşkanının ülkeyi ziyaretine karşı çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 03:16 | Son Güncelleme

Güney Kore, İsrail Cumhurbaşkanının ülkeyi ziyaretine karşı çıktı

KUDÜS (AA) - Güney Kore'nin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu yıl veya gelecek yıl Seul'ü ziyaretini kabul etmediği ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Güney Kore, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in Seul'ü ziyaret etmesine karşı çıktı ancak bunun nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Haberde, Seul'den gelen olumsuz cevabın İsrail için büyük sürpriz olduğu ifade edildi.

Bunun Cumhurbaşkanı Rivlin'in şahsına yönelik bir tutum olmadığı fakat bu kararı kimin aldığının bilinmediği belirtildi.

Haberde, ziyarete karşı çıkılmasının arkasında yatan sebebin, "İsrail'in gaz platformlarını korumak için daha önce Kore gemileri yerine Alman gemileri satın alarak Kore'yi hayal kırıklığına uğratması ve İsrail'in, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un arasında geçen nisan ayında yapılan zirveyi kutlamaması" olabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore reuven rivlin

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