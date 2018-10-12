Güney Kore İstanbul Başkonsolosu AA'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, İstanbul'da Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Başkonsolos Keewon Hong, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan tarafından ağırlandı.

Keewon Hong, iki ilke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde en önemli alanlardan birinin de medya olduğunu belirterek, "AA'yı dünyanın en köklü medya kuruluşlarından biri olarak görüyorum ve siz haberciler önemli bir görev üstleniyorsunuz." dedi.

Kardeş ülkeler olan Türkiye ile Güney Kore'nin politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin çok güçlü olduğunu aktaran Keewon Hong, şöyle konuştu:

"Güney Kore'deki en büyük sorun Kuzey Kore ile ilişkiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu sorunumuzda bizi desteklediği için çok müteşekkiriz. Bu konu dünya barışı açısından da bir sorun aslında. Bu sorunla ilgili sizler de AA olarak iyi haberler yaparsanız bizlere çok büyük destekte bulunursunuz. Biz Güney Kore İstanbul Başkonsolosluğu olarak iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda da bize destek verirseniz çok seviniriz. Güney Kore ile ilgili bir haber yapmak istediğiniz de her türlü desteği vermeye hazırız."