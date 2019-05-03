Güney Kore İstanbul Başkonsolosu'ndan AA'ya veda ziyareti

İSTANBUL (AA) - Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, bir yıldır görev yaptığı İstanbul'dan ayrılmadan önce Anadolu Ajansına (AA) veda ziyaretinde bulundu.

Başkonsolos Keewon Hong, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan tarafından ağırlandı.

Keewon Hong, bir yıldır İstanbul'da görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye'yi, İstanbul'u ve Türk insanlarını çok sevdim. Görev sürem boyunca Türk halkından gördüğün misafirperverlik beni çok etkiledi. AA olarak, görev sürem boyunca bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Bu güzel iş birliğinin benden sonra gelen Sayın Başkonsolos ile de devam etmesini diliyorum. Bize gösterdiğiniz sıcak ilgiden dolayı gitmeden önce AA'yı özellikle ziyaret etmek istedim." dedi.

Bir diplomat olarak İstanbul'da görev almamın kendisine çok katkıları olduğunu dile getiren Hong, şöyle devam etti:

"İstanbul'da olduğum için diğer diplomat arkadaşlarım çok şanslı olduğumu düşünüyordu. Koreli bir diplomat olarak Türkiye'de görev yapmam benim için büyük bir şanstı. Birçok ülkede görev yaptım ama insanları bu kadar sıcak başka bir ülke görmedim. O yüzden böyle bir ülkede sadece bir yıl görev yapmanın burukluğunu yaşıyorum. Ülkeme geri döndükten sonra Kore-Türkiye Dostluk Komitesinde görev almayı düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda bir fırsat yaratıp tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum. Zira Türkiye'nin birçok şehrini ve güzelliğini henüz göremedim."