Güney Kore İstanbul Başkonsolosu'ndan AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Kore ve Türkiye arasındaki kurulan dostane ilişkiden memnun olduklarını belirterek, "Ticaret hacmimizin ve yatırımların daha da artmasını umut ederim. Türkiye Koreliler için pazara açılan bir kapı niteliğinde olup, Kore de aynı şekilde Türkiye için Kuzeydoğu Asya pazarında bir merkez olabilir." dedi.

Jessy Yeunju Jang, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.

Jang, başkonsoloslukları ile Anadolu Ajansı'nın süregelen iş birliklerinden de son derece memnun olduğunu kaydederek, ikili ilişkilerin devamını istediklerini söyledi.

Kore ve Türkiye arasındaki dostane ilişkiden son derece memnun olduklarını da dile getiren Jessy Yeunju Jang, "Ticaret hacmimizin ve yatırımların daha da artmasını umut ederim. Türkiye Koreliler için pazara açılan bir kapı niteliğinde olup, Kore de aynı şekilde Türkiye için Kuzeydoğu Asya pazarında bir merkez olabilir. Türkiye'de bulunan şirketlerimiz dışında buraya gelmek isteyen şirketlerimiz de var." diye konuştu.