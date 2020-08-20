Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kızkardeşi Yo-jong'a daha fazla yetki devretti

Güney Kore istihbarat servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, kızkardeşi Kim Yo-jong'un da aralarında bulunduğu danışmanlarına daha fazla yetki devrettiğini iddia etti. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden yapılan açıklamada Kim'in hala „mutlak otorite" sahibi olduğu, ancak stresini azaltmak için birçok polityka belirleme alanını başkalarına devrettiği belirtildi. Ancak Güney Kore istihbaratı daha önce Kuzey Kore ile ilgili yanlış iddialarda da bulunmuştu. İstihbarat servisinin bu bilgileri Perşembe günü parlamentoya aktardığı ifade ediliyor. Milletvekilleri de daha sonra bunları gazetecilerle paylaştı. Kim'in kızkardeşi Kim Yo-jong'un, diğer görevlerinin yanı sıra Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'ye yönelik politikalarından sorumlu olduğu ve „fiilen iki numaralı lider" haline geldiği belirtildi. Ancak Kim'in genel kontrolü elinde tuttuğu ve „halefini belirlemediği" vurgusu da yapıldı. Ancak bazı uzmanlar bu istihbarata şüpheyle yaklaşıyor. NKNews haber sitesi Kim Yo-jong'un bu ay iki önemli toplantıya gitmediğini yazarken, bazı gözlemciler de onun terfi edilmekten ziyade yetkisinin azaltılmış olabileceği spekülasyonları yapıyor.