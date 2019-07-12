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Güney Kore, Japonya’nın “tedbirlerine” çözüm arıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

Güney Koreli diplomatlar, Japonya’nın uyguladığı ihracat tedbirleri hakkındaki endişelerini iletmek üzere Washington’u ziyaret etti.Japonya’nın milli güvenlik tedbirlerini gerekçe göstererek, bazı yüksek teknoloji ürünlerde Güney Kore’ye yönelik ihracat sınırlamaları koymasının yankıları sürüyor.

Güney Koreli diplomatlar, Japonya’nın uyguladığı ihracat tedbirleri hakkındaki endişelerini iletmek üzere Washington’u ziyaret etti.
Japonya’nın milli güvenlik tedbirlerini gerekçe göstererek, bazı yüksek teknoloji ürünlerde Güney Kore’ye yönelik ihracat sınırlamaları koymasının yankıları sürüyor. Güney Koreli diplomatlar, konuyla ilgili görüş teatisinde bulunmak üzere ABD’ye gitti.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü Kim Hee-sang, perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere bilgi veren Kim, kısıtlamaların olumsuz etkilerini ABD’li yetkililere aktardıklarını ifade etti. “Bu toplantının ABD’nin Güney Kore’nin bu konudaki endişelerini anlamasını sağlamak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diyen Kim, ABD’nin tepkisi hakkında ise detay vermedi. Kim, Güney Kore ve Japonya’nın ABD’nin önemli müttefikleri olduğunu, bu nedenle ABD’li yetkililerin konuyla yakından ilgilendiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan, Güney Kore’nin, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Başkan Yardımcısı Kim Hyun-chong’ı da temaslarda bulunmak üzere Washington’a gönderdiği öğrenildi.

ABD’nin tepkisi merak konusu
ABD hükümeti, Japonya’nın katı ihracat sınırlamaları konusundaki görüşünü henüz resmi olarak açıklamasa da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, ABD’nin üç ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

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