Güney Kore, Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardığını açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Japonya'nın güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarıldığını, bundan böyle yeni oluşturulan "ara kategorideki ülke" olarak ayrı bir statüde değerlendirileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Uluslararası normları ihlal deden bir ihracat denetimi uygulayan ve uluslararası işbirliğine başvurma konusunda zorluklar yaşayan güvenilir ticaret ortağı statüsündeki her ülke, bundan böyle bu yeni kategorideki koşullara tabi olacaktır." ifadesi yer aldı.

Japonya, bu yeni ticaret statüsü kapsamına alınan ilk ülke oldu.

Yeni statü uyarınca Japonya'ya stratejik maddeleri ihraç etmek isteyen Güney Kore şirketlerinin satış öncesi devlet kurumlarına 3 yerine 5 ayrı belge ibraz etmesi gerekecek. Ayrıca ihracat izinleri için gereken onay süresi de 5 günden 15 güne çıkarılacak.