Güney Kore Japonya’yı listeden çıkardı

Güney Kore, Japonya’yı güvenilir ticaret ortaklarını içeren listeden çıkardı.

Güney Kore, Japonya’yı güvenilir ticaret ortaklarının yer aldığı "tercihli ihracat prosedürleri hakkına sahip ülkeler listesi"nden çıkardı. Güney Kore Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japonya’nın ikinci sıradaki ticaret ortakları grubuna alındığı belirtilirken, "Uluslararası işbirliğine başvurma konusunda zorluklar yaşayan güvenilir ticaret ortağı statüsündeki her ülke, bundan böyle bu yeni kategorideki koşullara tabi olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Prosedür uzayacak

Güney Koreli şirketlerin petrokimya ve diğer stratejik ürünleri Japonya’ya göndermek için daha fazla prosedüre tabi olmasına neden olacak yeni statü, Japonya’nın Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünü malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararına misilleme olarak yorumlandı.

Güney Kore hükümeti 12 Ağustos’ta Japonya’yı güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarmayı planladığını duyurmuş, halktan 20 gün boyunca görüşlerini toplamıştı. Bakanlık, ankete katılanların yüzde 91’inin planı desteklediğini belirtti.