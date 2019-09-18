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Güney Kore Japonya’yı listeden çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:20 | Son Güncelleme

Güney Kore, Japonya’yı güvenilir ticaret ortaklarını içeren listeden çıkardı.Güney Kore, Japonya’yı güvenilir ticaret ortaklarının yer aldığı "tercihli ihracat prosedürleri hakkına sahip ülkeler listesi"nden çıkardı.

Güney Kore, Japonya’yı güvenilir ticaret ortaklarını içeren listeden çıkardı.
Güney Kore, Japonya’yı güvenilir ticaret ortaklarının yer aldığı "tercihli ihracat prosedürleri hakkına sahip ülkeler listesi"nden çıkardı. Güney Kore Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japonya’nın ikinci sıradaki ticaret ortakları grubuna alındığı belirtilirken, "Uluslararası işbirliğine başvurma konusunda zorluklar yaşayan güvenilir ticaret ortağı statüsündeki her ülke, bundan böyle bu yeni kategorideki koşullara tabi olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Prosedür uzayacak
Güney Koreli şirketlerin petrokimya ve diğer stratejik ürünleri Japonya’ya göndermek için daha fazla prosedüre tabi olmasına neden olacak yeni statü, Japonya’nın Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünü malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararına misilleme olarak yorumlandı.
Güney Kore hükümeti 12 Ağustos’ta Japonya’yı güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarmayı planladığını duyurmuş, halktan 20 gün boyunca görüşlerini toplamıştı. Bakanlık, ankete katılanların yüzde 91’inin planı desteklediğini belirtti.

Japonya açıklama istedi
Japonya Ticaret Bakanlığı’nın, Güney Kore’den Japonya’yı listeden çıkarma kararının nedenlerini açıklamasını istediği öğrenilirken, Seul’un açıklama yapmaması halinde Tokyo’nun kararı "keyfi bir düzenleme" olarak kabul edeceği ifade edildi.

Sürecin perde arkası
Temmuz başında Güney Kore’ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı alan Japonya, 2 Ağustos’ta Güney Kore’yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı. Öncesinde Japonya’yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Güney Kore ise konuyu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gündemine taşımıştı. Güney Kore ayrıca, Japonya’yı iki ülke arasındaki tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayıp, ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmuştu. Ticaret odaklı gerilimin arttığı bu süreçte son olarak, Güney Kore Japonya ile gizli askeri istihbarat bilgilerini paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını açıklamıştı.

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