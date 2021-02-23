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Güney Kore: Koronavirüs aşıları etkili olursa sonbahara kadar hayat normale döner

23.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Güney Kore: Koronavirüs aşıları etkili olursa sonbahara kadar hayat normale döner

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklık kazanıldığında Güney Korelilerin sonbahara kadar normal hayatlarına dönebileceğini söyledi.

Güney Kore Başbakan Chung Sye-kyun, BBC'ye verdiği demeçte, toplumsal bağışıklığın sonbahar sonuna kadar kazanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Chung, Güney Kore'nin kitlesel aşılamaya geç başladığı eleştirilerine yönelik, "Bilirsiniz Koreliler hızda ustadır. Kolay bir hedef değil ama nüfusun yüzde 70'ini eylülün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar aşılamayı hedefliyoruz. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bazı kişilerin aşılanmaya karşı çıkabileceğini ancak hükümetin daha çok insanı aşılanmaya teşvik edeceğini dile getiren Chung, "Aşı söz verildiği gibi etkili olur ve nüfusun yüzde 70'i aşılandığında toplumsal bağışıklık kazanılırsa Koreliler bu sonbahara kadar normal hayatlarına dönebilir" dedi.

Başbakan Chung, salgının yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaları minimuma indirmenin daha iyi olduğuna dikkati çekti.

Ancak salgın kontrol edilemezse bunun ekonomik büyümeyi de başarısızlığa uğratacağını vurgulayan Chung, Kovid-19'a karşı mücadelenin öncelik olduğunu ancak tek mücadelenin bu olmadığını anımsattı.

Chung, gelecek ay sosyal mesafe önlemleriyle ilgili değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Değişiklik konusunda, kısıtlamaların olumsuz etkilediği küçük işletmeler ve serbest çalışanlara odaklanacaklarını aktaran Chung, halktan her zamankinden daha sorumlu davranmasını istedi.

'BATI'NIN BU KADAR MAĞDUR OLACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM'

Batı ülkelerinin salgınla mücadelesine de değinen Chung, "Onların Kovid-19'dan bu kadar mağdur olacağını hiç düşünmezdim" dedi.

Chung, Güney Kore'nin salgınla mücadelede test, izleme ve takip konusuna önem verdiğini belirtti. Salgının başlarında ne kadar iyi bir iş çıkardıklarının farkında olmadıklarını dile getiren Chung, ancak daha sonra salgın sürecini diğer ülkelerden daha iyi yönetebildiklerini anladıklarını söyledi.

Diğer yandan, ülkede kamuoyu araştırmaları yapan bir enstitünün 18 yaş ve üstü 1020 kişiyle yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 45.8'i sıraları geldiğinde hemen aşı olmak istiyor.

Katılımcıların yüzde 45.7'si de aşının etkisiyle ilgili gözlem yapmak için aşı tarihlerini ertelemek istediklerini belirtirken yüzde 5.1'i de kesinlikle aşı olmak istemediklerini ifade etti.

Ankete göre, aşı konusunda kararsız olanların oranı da yüzde 3.4.

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