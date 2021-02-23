Güney Kore: Koronavirüs aşıları etkili olursa sonbahara kadar hayat normale döner

Güney Kore Başbakan Chung Sye-kyun, BBC'ye verdiği demeçte, toplumsal bağışıklığın sonbahar sonuna kadar kazanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Chung, Güney Kore'nin kitlesel aşılamaya geç başladığı eleştirilerine yönelik, "Bilirsiniz Koreliler hızda ustadır. Kolay bir hedef değil ama nüfusun yüzde 70'ini eylülün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar aşılamayı hedefliyoruz. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bazı kişilerin aşılanmaya karşı çıkabileceğini ancak hükümetin daha çok insanı aşılanmaya teşvik edeceğini dile getiren Chung, "Aşı söz verildiği gibi etkili olur ve nüfusun yüzde 70'i aşılandığında toplumsal bağışıklık kazanılırsa Koreliler bu sonbahara kadar normal hayatlarına dönebilir" dedi.

Başbakan Chung, salgının yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaları minimuma indirmenin daha iyi olduğuna dikkati çekti.

Ancak salgın kontrol edilemezse bunun ekonomik büyümeyi de başarısızlığa uğratacağını vurgulayan Chung, Kovid-19'a karşı mücadelenin öncelik olduğunu ancak tek mücadelenin bu olmadığını anımsattı.