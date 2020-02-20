Güney Kore koronavirüse ilk kurbanını verdi

İran’da 3 koronavirüs vakası tespit edildi.Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Güney Kore'de virüsten ilk ölüm vakası yaşanırken, ülkenin dördüncü büyük kenti olan Daegu kentinin belediye başkanı Kwon Young-jin, kilisede yapılan bir ayinden sonra 40 yeni vaka çıkmasının ardından kentin 2.5 milyon sakinini evlerinden dışarıya çıkmamaya çağırdı. Kilisedeki ayine katılan bin kişiden 90'dan fazlasında virüs tespit edildiği bildirildi.

Güney Kore'deki Daegu kentinde alışveriş merkezleri ve sinema salonları boş ve genellikle hareketli şehir merkezindeki sokaklar sakin.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Kang-lip durumun "çok ciddi" olduğunu söyledi. Güney Kore'de şu ana kadar toplam 104 vaka tespit edildiği bildiriliyor.

İran'da 3 yeni vaka

İran'dan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur tarafından yapılan açıklamada Kum kentinde 3 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Ülkedeki vaka sayısı beşe yükselmiş oldu. İran'da koronavirüs tespit edilen iki kişinin dün hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.