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Güney Kore, koronavirüsün 'ikinci dalgasıyla' mücadele ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Güney Kore'deki sağlık yetkilileri koronavirüsün "ikinci dalgasının" geldiğini ilk defa açıkladılar.

Güney Kore, koronavirüsün 'ikinci dalgasıyla' mücadele ediyor

Güney Kore'deki sağlık yetkilileri koronavirüsün "ikinci dalgasının" geldiğini ilk defa açıkladılar.

Kore Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi (KCDC), koronavirüsün ikinci dalgasının yoğun nüfuslu başkent Seul'de etkili olduğunu ve vakalardaki artışın Mayıs ayındaki tatil sırasında başladığını ifade etti.

Koreli sağlık yetkilileri daha evvel ülkedeki birinci dalganın aslında hiç bitmemiş olduğunu açıklamışlardı.

KCDC Müdürü Jeong Eun-kyeong, Mayıs başındaki hafta sonu tatili sırasında, bilhassa başkent Seul'de yeni bir enfeksiyon dalgasının başladığını tespit ettiklerini belirtti.

"Büyük şehirlerdeki ilk dalganın Şubat-Mart ve Mart-Nisan dönemlerinde gerçekleştiğine inanıyoruz" diyen Jeong, "Sonrasında Mayıs tatiliyle tetiklenen ikinci dalganın hala devam etmekte olduğunu gördük" diye belirtti.

Güney Kore, Şubay ayı sonunda günlük 900'den fazla koronavirüs vakası rapor ederek salgının tepe noktasına ulaşmış olduklarını açıklamışlardı.

Yoğun izleme ve test seferberliği ile Nisan sonuna kadar ülkedeki vaka sayısı tek hanelere inmişti.

Ancak Mayıs başında ülkedeki sosyal mesafe kurallarının hafifletilmesiyle beraber, bilhassa hafta sonu tatillerinde başkent Seul'deki gece kulüplerine ve barlara akın eden genç insanlar arasındaki enfeksiyonların çoğalması sonucu yeni vaka sayıları artış gösterdi.

KCDC Müdürü Jeong, "İlk başta ikinci dalganın sonbaharda ya da kışın geleceğini öngörmüştük. Öngörülerimiz yanlış çıktı.

İnsanlar diğer insanlarla yakın temas halinde olmaya devam ettikleri sürece, enfeksiyonların devam edeceğine inanıyoruz" diye belirtti.

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