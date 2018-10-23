Güney Kore, Kuzey Kore ile varılan uzlaşma metnini onayladı

SEUL (AA) - Güney Kore hükümeti, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen ay Pyongyang'da düzenlenen zirvede varılan uzlaşma metnini onayladı.
Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Moon'un, geçen ay Koreler arasında yayınlanan Pyongyang Deklarasyonu kapsamında üzerinde mutabakata varılan ortak bildiriyi onayladığı bildirildi.
Moon, Kabine toplantısı öncesinde televizyonda yayınlanan açıklamasında, bildirinin onaylanmasının, Kuzey Kore ile bağların güçlenmesine yardımcı olacağı ve "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için" sarf edilen küresel çabaları artıracağı değerlendirmesinde bulundu.
Ortak bildirinin, parlamentonun onayı olmadan kabul edilmesine tepki gösteren muhafazakar muhalefet ise Kuzey Kore ile varılan uzlaşıya, ulusal güvenliğe zarar vereceği ve vergi gelirlerini israf edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Güney Kore'de devlet başkanının, Kuzey Kore ile varılan bazı anlaşmalara, parlamentonun onayı olmadan onay verme hakkı bulunuyor.
Moon, geçen ay Pyongyang'da gerçekleştirilen Koreler arası zirvede alınan kararların, Güney'de yeni ekonomik fırsatlar oluştururken, Kuzey'de de nükleersizleşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olacağını ifade etmişti.
Moon, "Pyongyang Deklarasyonu, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tam olarak arındırılmasına destek olacak ve askeri gerginliği azaltıp, Koreler arası ilişkileri geliştirerek bunu daha kolay hale getirecek." demişti.
- Koreler arası yakınlaşma
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.
Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.
İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.
Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedilmişti.
Diğer yandan, Panmunjom ateşkes köyünün Güney Kore'ye ait kısmındaki Barış/Özgürlük Evi'nde dün yapılan çalışma düzeyindeki müzakerelerin ikinci turunda, iki Kore'den askeri yetkililer ve BM yetkilileri, Kuzey ve Güney Kore arasında yer alan Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Ortak Güvenlik Bölgesi'nin (JSA) silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
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