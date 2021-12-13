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Güney Kore: Kuzey Kore, savaşın 'resmen' son bulmasını prensipte kabul etti

13.12.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in; Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Çin'in, Kore Savaşı'nın "resmen" sona erdiğinin duyurulması için prensipte anlaştığını söyledi.

Güney Kore: Kuzey Kore, savaşın 'resmen' son bulmasını prensipte kabul etti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in; Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Çin'in, Kore Savaşı'nın "resmen" sona erdiğinin duyurulması için prensipte anlaştığını söyledi.

Moon Jae-in, Avustralya'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik herhangi bir yaptırımın kaldırılabilmesi için önce bu ülkenin nükleer silahlarından vazgeçmesi gerektiğini vurguladığını hatırlattı.

Moon, Kuzey Kore'nin görüşmelerin ön koşulu olarak, bu talepten vazgeçilmesini istediğini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı, "Bu nedenle, savaşın resmen sona erdiğine yönelik deklarasyonla ilgili bir tartışma veya müzakere için masaya oturamıyoruz. Görüşmelerin başlatılmasını umuyoruz" dedi.

Moon, Kuzey Kore ile savaşın "resmen" sona ermesinden yana ve savaşı sona erdirmek için resmî bir açıklama yapmanın, Kuzey Kore'yi nükleer silahlarından vazgeçmeye teşvik edeceğini savunuyor.

'Everest'e tırmanmaya eş'

BBC Seul Muhabiri Laura Bicker, Moon'un beş yıllık görev süresinin Mart ayında sona ereceğine dikkat çekiyor ve onun daha önce Kore Yarımadası'nda barışın tesisi taahhüdünde bulunduğunu hatırlatıyor.

Laura Bicker, ''Moon, tüm tarafları masaya getirmeye çalışmaya devam edebilir ancak hepsinin ayrıntıları kabul etmesini sağlamak, Everest'e tırmanmanın diplomatik eşdeğeri olacaktır'' diyor.

Pyongyang yönetimi, ABD askerlerinin Güney Kore'de olmasını istemiyor. İki ülkenin her yıl düzenledikleri ortak askeri tatbikatlardan ve Kuzey Kore'ye ABD öncülüğünde uygulanan yaptırımlardan rahatsız.

Kore Savaşı, 1950'de Komünist Kuzey'in 75 bin asker ile iki ülke arasında bugün sınır olan 38'inci paralel boyunca Güney'e saldırısı ile başlamıştı.

Takip eden aylarda Güney'i destekleyen Amerikalı birliklerin savaşa katılmasının ardından Çin ve Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Kuzey'e bağlı birlikler geri püskürtülmüştü.

Kore Savaşı, 1953'te ateşkesle sonuçlanmış ve Kore Yarımadası ikiye ayrılmıştı. O zamandan beri teknik olarak savaşta olan Kuzey Kore, Çin; Güney Kore ise ABD tarafından destekleniyor.

Savaşta beş milyon asker ve sivil hayatını kaybetmişti.

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